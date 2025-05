Скопје и уште шест града денеска со посебни сообраќајни мерки.

0 SHARES Сподели Твитни

Во Скопје посебниот режим на сообраќај ќе започне од 7:30 часот.

„Денеска во периодот во 07:30 часот до 10:30 часот, ќе се одржи атлетска улична трка со стартно-целна позиција на булевар Јане Сандански при што натпреварувачите ќе се движат на дел од булеварот на десната коловозна лента гледано во насока на движење исток-запад на потегот од крстосница со булевар Србија и булевар Видео Смилевски Бато до крстосница со улицата Владимир Комаров, на дел од улица Васко Карангелевски во двете насоки на движење на потегот од крстосницата со булеварот Јане Сандански до крстосница со булевар АСНОМ и на дел од булевар АСНОМ на десната коловозна лента гледано во насока на движење исток-запад на потегот од крстосница со булевар Киро Глигоров“ и булевар Србија до крстосница со улица Васко Каранѓелевски во Скопје. Од тие причини Единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај, при што сообраќајот ќе се пренасочува по околните сообраќајници“, информира Министерството за внатрешни работи.

Во меѓувреме ќе започне и хуманитаранта трка „Сите за Кочани – Трчаме заедно“.

„Денеска со почеток во 10 часот ќе се одржи хуманитарна трка по повод одбележување на Денот на Европа насловена како ‘Сите за Кочани – трчаме заедно’, со траса на движење од долниот паркинг на Средно Водно по регионалниот пат (Р2138) до паркингот на манастирот Св.Пантелејмон и обратно. Од тие причини, Единицата за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај, при што сообраќајот ќе се пренасочува по околните сообраќајници“, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи.

Почнувајќи од доцна попладнето пак, посебен режим на сообраќај ќе има поради меѓународниот спортски натпревар во ракомет меѓу Алкалоид и АЕК од Грција.

„Денеска со почеток во 20:30 часот во Спортскиот центар Борис Трајковски ќе се одржи меѓународен спортски натпревар помеѓу Алкалоид и АЕК. Од тие причини Единицата за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај на сообраќајниците кон и околу спортскиот центар“, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи.

