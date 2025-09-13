СКОПЈЕ КАКО ЧЕРНОБИЛ: Цел град е во чад, голем пожар во Вардариште

Веќе со денови горат депониитее „Вардариште“ и „Дрисла“ во Скопје, а властите немаат решение за чадот и смрдеата во која се гушат скопјани.

Иако премиерот Христијан Мицкоски рече дека состојбата со пожарите е под контрола и загадувањето е само визуелно, главниот град изгледа како Чернобил. И покрај тоа што полицијата ги чува „Дрисла“ и „Вардариште“ и има забрана за движење низ депониите кои со денови ги трујат скопјани, загаденоста во градот e повеќе од очигледна, а „Вардариште“ повторно гори.

Граѓани испратија видео, снимено од Водно од каде што градот е целосно покриен со чад и магла

Моментална гори Вардариште од каде што излегува црн чад.