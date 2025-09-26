Скопје се гуши,гори уште една депонијата, овојпат кај Арачиново – гаснењето е сложено

0 SHARES Сподели Твитни

„Поради насоката на струење на воздухот, веројатно чадот од оваа депонија се чувствува и во делови од Скопје“, вели Ангелов

Повторно запалена депонија, овојпат во општина Арачиново во непосредна близина на Скопје. На депонијата во скопско Арачиново е фрлена поголема количина пакуван сончоглед што гори со силен пламен, соопшти циноќа директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Стојанче Ангелов.

Ова тој го соопшти откако вечерва жители на скопските населби Аеродром и Ново Лисиче на социјалните мрежи алармираа за мирис на чад во воздухот, сомневајќи се дека повторно гори депонијата во Вардариште.

Откако во Вардариште е направена проверка и таму не е лоцирано горење, Ангелов информира дека вечерва е подметнат пожар на депонијата близу Арачиново покрај стариот пат кон Куманово.

„Оваа депонија има ограда и влезна врата, но скопските пожарникари ја затекнале отворена. Во неа има фрлено поголема количина пакуван сончоглед кој гори со силен пламен, но и други горливи производи“,вели тој.

Според него, најверојатно намерно запалениот сончоглед предизвикал опожарување на дел од депонијата.

„Поради насоката на струење на воздухот, веројатно чадот од оваа депонија се чувствува и во делови од Скопје“,посочи Ангелов. Тој вели дека гаснењето на пожарот ќе биде сложено, зашто обемот на зафатена површина е голем и го компликува гаснењето со вода или пена.

„Се прави процена на неопходноста од затрупување и на оваа депонија која е во надлежност на Општина Арачиново“,рече директорот на ДЗС.

Ноќеска остар мирис на опопжарен смер се чувствува посотојано во цело Скопје.

