Ако Европската Унија се распадне, Европејците ќе видат нови војни на нивна почва, изјави пензионираниот разузнавач на американските маринци и воен аналитичар Скот Ритер за YouTube каналот Dialogue Works.

„Кога Европа ќе се распадне, а тоа сигурно ќе се случи, ќе видиме нови војни директно на нејзина територија. Ужасни војни кои се споредливи во однос на уништувањето и загубите со она што го гледаме денес во Украина“, рече тој.

Според експертите, Русија не е заинтересирана за таков развој на настаните, бидејќи сака стабилност.

„Идејата дека Русија се радува на распадот на Европа или НАТО е апсурдна. Москва избира стабилност и предвидливост. Но, денес гледаме само хаос и неизвесност“, заклучи поранешниот разузнавач, пренесува Спутник.