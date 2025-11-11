Скриениот предизвикувач на женскиот оргазам што успева секој пат: Мажите да обрнуваат внимание

0 SHARES Сподели Твитни

Научниците открија дека клучот за редовни и интензивни оргазми е во главата, а не во телото.

Според истражувањата, жените кои полесно достигнуваат оргазам имаат развиена имагинација и си дозволуваат да се препуштат на еротски мисли, додека оние кои потешко го постигнуваат често имаат проблеми со фокусот и релаксацијата.

Експертите советуваат да не се потиснуваат фантазиите, туку да се прифаќаат како дел од природното сексуално искуство. Првиот чекор е да се создаде опуштена атмосфера без одвлекување на вниманието, а потоа да се води искрен разговор со партнерот за вашите желби и фантазии. За време на интимноста, се препорачува лицето да дозволи фантазиите да се префрлат од мисли во физичко искуство, следејќи ги реакциите на телото без да брза кон кулминација.

Оваа практика не само што носи поголемо задоволство, туку и посилна емоционална врска меѓу партнерите. Клучот за успехот е искреноста, довербата и подготвеноста за истражување. Фантазиите, заклучуваат експертите, не се табу, туку мост кон поисполнет сексуален живот.

