Скриените богатства на Анталија кои вреди да се посетат

Анталија, прекрасниот град на турската ривиера, е една од најпопуларните дестинации за одмор во текот на целата година. Овој град на морското крајбрежје е познат по прекрасните плажи и луксузните хотели и одморалишта, но малкумина знаат дека во неговата околина лежат скриени богатства, кои ќе ги изненадат дури и најискусните патници. Ваквите места претставуваат одлична можност да се открие сосема нова и поинаква страна на Анталија.

Едно од нив е Ормана, старо јуручко село во подножјето на планините Таур, кое е дел од листата најдобри туристички села во светот за 2024 на Организацијата за туризам на ОН. Со своите пејзажи од бујно зеленило, живописно синило и носталгичен амбиент, Ормана е одлично место за откривање на турскиот рурален живот. Селото е познато по автентичните куќи, изградени само со камења и кедрово дрво, без ѕидарски малтер. Овие домови од отоманската ера се извонредни примери на народна архитектура, истакнувајќи ја вековната традиција на регионот и одржливиот начин на живот во хармонија со природата. Селото е познато и по лозовите насади, а речиси 60 години, секој септември се одржува фестивал во чест на грозјето чавуш.

Меѓу скриените богатства на Анталија е и пештерата Алтинбешик, едно од најистакнатите природни чуда на Туркије. Пештерата, дел од Националниот парк Алтинбешик, е дом на најголемото подземно езеро во Туркије и содржи сталактити, сталагмити и травертини слични на мраз. Посетителите можат да ја истражат внатрешноста на пештерата со брод или да пешачат во Националниот парк, каде се сместени 605 растителни видови, вклучувајќи ендемични видови и богат див свет.

Следува Химера или карпите што горат, кои се еден од најинтригантните природни феномени во Туркије. Вечниот оган во Химера е резултат на гасот метан што излегува од земјата и се среќава со атмосферата, предизвикувајќи пламени. Карпите, до кои се стига со 30-минутно пешачење, се дел од националниот парк Олимпос Бејдаглари. Постои верување дека вечните пламени на Химера се остатоци од огнот што го блуел троглавиот змеј Химера. Јунакот Белерофон, јавајќи на крилестиот коњ Пегаз, го убил змејот, претворајќи го во карпа. Иако Химера е надреална глетка, особено по зајдисонце, не треба да се изостави соседниот антички град Олимп, кој датира од 3 век п.н.е. и нуди прозорец кон минатото и животот во Ликија. Тука се наоѓа и познатата плажа Олимп.

На крај, доколку сте во Анталија, треба да ги посетите и водопадите Учансу, сместени на 60 километри од Белек. Водата што доаѓа од планината Таур ги формира двата водопади, секој со височина од 25-30 метри. За да се стигне до нив потребно е да се искачи планинска патека, а пешачењето трае околу еден час. Сепак, кога ќе го достигнат врвот, посетителите се наградени со прекрасна глетка. Водопадите Учансу се дел од втората најдолга пешачка патека во Туркије, која на планинарите им нуди шанса да истражуваат антички урнатини, традиционални села и недопрена природа.

