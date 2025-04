СКРМ планира правни дејствија и го активира претходно одложениот протест

0 SHARES Сподели Твитни

На 17-ти април, два дена откако платите требаше да бидат исплатени, на Велики четврток и три дена пред Велигден, вработените во културниот сектор се уште чекаат на своите мартовски примања, информираат од СКРМ. „Чуварите на културното наследство,“ или пак Министерството за култура, се потрудија и оваа година за нивната неизвесност. Секогаш секој Март настанува некоја компликација, како што викаат усогласување на платите според минималната плата, а притоа не забораваат дека тоа истото го посакуваат за себе. До тогаш, тие самите се сметаат за главни виновници за состојбата во културната сфера. Ја поставуваме прашањето до министерот Зоран Љутков дали ќе бидат обезбедени плати за празниците. До кога ќе поддржува сериозни ситуации кои штетат на ресорот што го предводи? Од контактираните од Министерството за финансии, ни беше речено дека платите не се исплаќани бидејќи се чекаат директиви од „горе“. Од кого се чекаат овие директиви? Како што информираат, насоките треба да наредат од Владата на Република Северна Македонија. СКРМ најавува правни активности за неисплаќањето и ја продолжува протестната акција, која беше одложена поради празниците. Во пресрет на големиот христијански празник, СКРМ на сите ви посакува прекрасен и бериќетен Велигден… културните работници треба да имаат полна трпеза.

