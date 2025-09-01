Славески: Процесот на дезинфлација ќе продолжи, додека инфлацијата ќе се врати на историското ниво од 2 проценти

0 SHARES Сподели Твитни

Народната банка очекува процесот на дезинфлација да продолжи во следните една или две години, по што инфлацијата ќе се приближи до историски нивоа од околу 2 проценти.„Сè уште имаме повисоки очекувања за инфлација во земјата, кои ја движат инфлацијата. Граѓаните и производителите очекуваат зголемување на цените, што само ја одржува динамиката на цените. Сепак, со континуирани монетарни мерки и одговорна фискална политика, ќе се обезбеди стабилност и пониска инфлација“, објасни гувернерот Трајко Славески во интервју за „Радио Слободна Европа“.Народната банка ја одржува истата референтна каматна стапка од почетокот на годината и презема мерки за задолжителната резерва, со цел стимулирање на штедењето и одржување на финансиската стабилност. Гувернерот нагласи дека само со внимателно комбинирање на монетарните и фискалните политики, фокусирани на долгорочни капитални инвестиции, можеме трајно да доведеме до пониски нивоа на инфлација.

