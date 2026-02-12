Славниот актер и неговата сопруга изгубија ТРИ БЕБИЊА за ТРИ ГОДИНИ, таа имала ПЕТ спонтани абортуси: Кога дознале од што боледува, занемеле – два месеци пред неговата смрт, зборувал колку добро се чувствува

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот актер Џејмс ван дер Бик, кој почина вчера на 48-годишна возраст, често отворено зборуваше за својата борба со ракот на дебелото црево, како и за битките на неговата сопруга. Но, сите предизвици со кои се соочија всушност беа заеднички, бидејќи најмногу се поддржуваа еден со друг.

Џејмс ван дер Бик се бори со рак на дебелото црево од 2023 година. Тој го игнорирал овој симптом , па набрзо му била дијагностицирана трета фаза на рак.

Во шокантно соопштение, семејството ја објави тажната вест дека тој ја изгубил битката , која ја водеше херојски.

„Ова ќе биде најдоброто нешто што ми се случило“

Во декември 2025 година, актерот даде интервју за „Тудеј“ од својот дом: „Се чувствувам многу, многу подобро отколку пред неколку месеци. Беше подолго патување отколку што мислев. Се бараше повеќе од мене – повеќе трпение, дисциплина и сила отколку што знаев дека имам. Знаев дека сум силен, но не знаев дека сум толку силен. Сепак, се чувствувам добро.“

Тој се присети на моментот кога дознал од што страда: „Бев во шок. Навистина не знаев што да правам. Ни сопругата не знаеше. Само се возевме дома во тишина . Дел од мене сакаше да паничи, а потоа се слушна друг глас во мене: „Сè уште не знаеш доволно“.

Џејмс ван дер Бик ја загуби битката со ракот

Тој рече: „Чудно е, но мојата прва мисла беше: „Ова ќе биде најдоброто нешто што ми се случило. Како некој глас да ми кажуваше: „Ќе направиш промени што никогаш, ама баш никогаш не би ги направил ако не добиеше толку тешка дијагноза – а тоа ќе ти донесе повеќе здрави и среќни години.“

„Изгубивме бебиња, поболно е отколку што можете да замислите“

Во 2018 година, Џејмс ван дер Бик сподели трогателна порака на Инстаграм за тоа како неговата сопруга и тој изгубиле три бебиња за три години. Подоцна претрпеле уште две загуби.

„ Ќе те скрши како ништо друго . Болно е и срцепарателно на подлабоки нивоа отколку што можеби некогаш си искусил. Затоа, не ја осудувај својата тага, ниту обидувај се да го рационализираш својот пат низ неа. Дозволи ѝ да тече во брановите што ги добива и дај ѝ го својот вистински простор.“

Многу парови стануваат поблиски од кога било досега. Многу родители разбираат подлабока желба за дете од кога било досега.“

Сопругата на познатиот актер, Кимберли, доживеала пет спонтани абортуси . Два од тие пет спонтани абортуси биле многу тешки и се случиле доцна во бременоста , на 17 недели, само седум месеци разлика; првиот се случил во ноември 2019 година, а вториот во јуни 2020 година. Тие биле опасни поради големата загуба на крв, па затоа ѝ била потребна трансфузија.

Џејмс ван дер Бик со сопругата

Двојката имаше шест деца. Најмалото дете се роди во октомври 2021 година, откако открија дека причина за доцните спонтани абортуси е „ослабен грлото на матката“; тој проблем беше решен со хируршка интервенција, таканаречена серклажа.

