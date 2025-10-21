Славниот актер тврди дека е биолошки татко на децата на Мајкл Џексон: Еве што го прашал кралот на поп-музиката една година пред да се роди неговиот прв син (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Еден од најголемите музичари на сите времиња се соочил со безброј обвинувања против него во текот на својот живот, а меѓу нив е и, би се рекло, вечното прашање – кој е биолошкиот татко на неговите деца? Иако страствените поддржувачи на ненадминливиот крал на поп-музиката сè уште тврдат дека ваквите полемики се апсолутно непотребни, британскиот актер Марк Лестер, неговиот поранешен пријател и кум, со години го убедува светот дека децата на Мајкл Џексон се всушност негови.Дали Парис Џексон ви личи на овој човек? Или на нејзините браќа Принс и Бленкет (Биги)? Тие немаат апсолутно ништо заедничко, тврдат фановите на покојниот крал на попот. Оние кои ја набљудуваат приказната од страна, пообјективно, велат дека децата на Мајкл Џексон немаат многу заеднички црти на лицето дури ни со познатиот музичар, иако во последните години од неговиот живот тој не личел ниту на себе. Можеби тие „се повлекле“ на мајките, медицинската сестра Деби Роу, која ги роди Парис и Принс, и неидентификуваната жена која го роди неговиот помлад син?Сепак, Марк Лестер (67), британски актер, верува дека сите тие се, всушност, негови. Тој ја објави таа приказна во 2009 година, неколку месеци по смртта на Мајкл. Едно време, тие беа блиски пријатели, беа пријатели три децении, тој дури и ги крсти сите три свои деца, а потоа, одеднаш, му беше забрането да ги гледа.Фотографија: АПРазочаран од ваквиот развој на ситуацијата, Лестер им раскажа на новинарите како Мајкл го замолил да донира сперма една година пред раѓањето на неговото прво дете, Принс Џексон. Тоа, како што рекол, и како што го сторил, во клиника во Лондон. Сепак, семејството на починатиот музичар веднаш ангажирало правен тим, кој сè негирал со образложение дека „зборовите на Лестер се уште едно недокажано и бесмислено тврдење без правна основа“.Додека кралот на поп-музиката беше жив, актерот често престојуваше во неговиот имот Недоџи. Тој ги носеше и своите четири деца, кои се дружеа со Џексонови, дури и ги поминуваа викендите и празниците заедно. И потоа сè престана.Марк Лестер, кој стана познат по својата улога во детскиот мјузикл „Оливер“, а во осумдесеттите години се откажа од глумата и почна да се занимава со акупунктура, истакнува дека не размислувал за донирање додека Мајкл сè уште бил на овој свет. Тој целосно заборавил на тоа. Дури кога пејачот починал, а како што децата растеле, ја забележал сличноста меѓу нив: „Мојата ќерка Оливија личи на Парис, а Принс многу ме потсетува на мене од моите помлади денови, што другите често ми го кажуваат“.Тој исто така рече дека ќе направи ДНК тест, но само ако децата на Мајкл Џексон го поддржат тоа. „Не би направил ништо без нивна дозвола. Ако сакаат, нема проблем.“ Додаде дека „нивниот татко бил прекрасен и грижлив, дека се грижел за нив и дека секогаш се обидувал да ги заштити од сè“.За време на болниот процес што беше спроведен против поп-иконата во 2005 година поради наводната злоупотреба на најмладиот, Лестер го бранеше својот пријател и цврсто застана на негова страна. „Тие обвинувања се одвратни!“, рече тој, убеден дека Џексон не е виновен за ништо.Марк не е првата личност што тврди дека е татко на децата на ненадминливиот уметник. А Арнолд Клајн, личниот лекар на Мајкл, еднаш рече дека тој би можел да биде татко на Парис и Принс, бидејќи донирал и сперма за популарниот пејач. И го нема веќе долго време, за да кажам нешто во своја одбрана…

