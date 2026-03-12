Славни мајка и ќерка биле во брак со гејови: „Сите ја знаеја вистината освен мене“, едната сопругот го фатила на дело, се развела, а потоа повторно избрал маж со иста определба

0 SHARES Сподели Твитни

Документарецот за животот на легендарната актерка, во режија на Брус Дејвид Клајн, е почит кон холивудската легенда и го следи патот на ќерката на Џуди Гарланд и Винсент Минели до статусот на еден од ретките уметници кои ги освоиле сите престижни награди. Филмот донесе архивски снимки, приватни видеа од турнеи, како и интервјуа со нејзините соработници и пријатели. Го прикажа лицето на Лајза Минели и на сцената и надвор од неа.

Приватниот живот на Лајза Минели беше исполнет со турбулентни врски. Славната актерка беше мажена четири пати, а деталите од тие бракови беа прикажани во документарецот „Лиза: Навистина прекрасна, апсолутно вистинска приказна, Минели“.

„Сите знаеја дека е геј освен мене“

Од 1967 до 1974 година, актерката беше во брак со Питер Ален, музичар од Австралија, на кого нејзината мајка Џуди Гарланд му беше ментор.

Лајза Минели го фатила својот сопруг „на дело“ со друг маж, тој подоцна јавно ја искажал својата сексуална ориентација, а актерката по сè рекла: „Многу ми беше забавно да бидам со Питер, но мислам дека тој чувствуваше како сè да го ограничува . Буквално требаше да излезе од плакарот.“

Лиза Минели и Питер Ален

Во претходно интервју за „The Advocate“, таа изјави дека сите знаеле дека Питер е геј освен неа . По разводот, таа накратко била свршена со актерката Деси Арназ Џуниор и комичарот Питер Селерс.

Лиза Минели и Питер Ален

И четвртиот сопруг беше геј?

Истата година кога се разведе од Ален, Лајза Минели се омажи за актерот Џек Хејли Џуниор, чиј татко го играше лимениот човек во познатиот „Волшебникот од Оз“, па некои се пошегуваа дека ќерката Дороти се омажила за наследникот на лимениот човек.

Џек Харли Џуниор и Лајза Минели

Тие се разведоа во 1979 година, а потоа на крајот од истата година таа се омажи за Марк Геро и остана со него 13 години.

Марк Геро и Лиза Минели

Нејзиниот четврти сопруг беше продуцентот Дејвид Гест, тие ја официјализираа својата врска во 2002 година. А во 2003 година раскинаа. Се разведоа четири години подоцна. Се шпекулираше дека Гест е геј, што беше поттикнато од изјавата на Елтон Џон дека Лизи сака да најде „хетеросексуален сопруг“. Гест ги негираше тие гласини во неколку наврати.

Документарецот за животот на легендарната актерка, во режија на Брус Дејвид Клајн, е почит кон холивудската легенда и го следи патот на ќерката на Џуди Гарланд и Винсент Минели до статусот на еден од ретките уметници кои ги освоиле сите престижни награди. Филмот донесе архивски снимки, приватни видеа од турнеи, како и интервјуа со нејзините соработници и пријатели. Го прикажа лицето на Лајза Минели и на сцената и надвор од неа.

Лајза Минели со мајката Џуди Гарланд Фотографија: Profimedia

Приватниот живот на Лајза Минели беше исполнет со турбулентни врски. Славната актерка беше мажена четири пати, а деталите од тие бракови беа прикажани во документарецот „Лиза: Навистина прекрасна, апсолутно вистинска приказна, Минели“.

Лајза Минели Фото:Profimedia

„Сите знаеја дека е геј освен мене“

Од 1967 до 1974 година, актерката беше во брак со Питер Ален, музичар од Австралија, на кого нејзината мајка Џуди Гарланд му беше ментор.

Лајза Минели го фатила својот сопруг „на дело“ со друг маж, тој подоцна јавно ја искажал својата сексуална ориентација, а актерката по сè рекла: „Многу ми беше забавно да бидам со Питер, но мислам дека тој чувствуваше како сè да го ограничува . Буквално требаше да излезе од плакарот.“

Лиза Минели и Питер Ален Фотографија: Profimedia

Во претходно интервју за „The Advocate“, таа изјави дека сите знаеле дека Питер е геј освен неа . По разводот, таа накратко била свршена со актерката Деси Арназ Џуниор и комичарот Питер Селерс.

Лиза Минели и Питер Ален Фотографија: Profimedia

И четвртиот сопруг беше геј?

Истата година кога се разведе од Ален, Лајза Минели се омажи за актерот Џек Хејли Џуниор, чиј татко го играше лимениот човек во познатиот „Волшебникот од Оз“, па некои се пошегуваа дека ќерката Дороти се омажила за наследникот на лимениот човек.

Џек Харли Џуниор и Лајза Минели

Тие се разведоа во 1979 година, а потоа на крајот од истата година таа се омажи за Марк Геро и остана со него 13 години.

Марк Геро и Лиза Минели

Нејзиниот четврти сопруг беше продуцентот Дејвид Гест, тие ја официјализираа својата врска во 2002 година. А во 2003 година раскинаа. Се разведоа четири години подоцна. Се шпекулираше дека Гест е геј, што беше поттикнато од изјавата на Елтон Џон дека Лизи сака да најде „хетеросексуален сопруг“. Гест ги негираше тие гласини во неколку наврати.

Дејвид Гест и Лиза Минели

Гест почина во 2006 година од мозочен удар. Пријателите на актерката немаа добро мислење за него, велејќи дека е посесивен и манипулативен.

„Бет Дејвис вели дека за мртвите треба да се зборува само добро. Дејвид Гест е мртов. Одлично!“, иронично рече пијанистот, пејач и пријател на Лајза Минели, Мајкл Фајнштајн.

Родителите на Лајза Минели Фото: Profimedia

Мајката на Лајза Минели беше една од сопругите на Винсент Минели , кој имаше афери со мажи во Њујорк, додека во Лос Анџелес се претставуваше како стрејт маж. Винсент Минели е татко на Лајза Минели. Режисерот ја остави зад себе и својата ќерка Кристијан.

