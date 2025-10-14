Uncategorized

Слатка пита со гриз! Вкусно уживање кое одлично оди со кафе (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Written by Леонардо on

More in Uncategorized:

Направете слатка пита во комбинација со гриз и ќе имате вкусен десерт.

СОСТОЈКИ:

4 кори за пита
500 мл млеко
100 гр путер
60-70 гр шеќер
80 гр гриз
1 ванилин шеќер
1 јајце
вода

Уште:

шеќер во прав
цимет

Подготовка:

Пронајдете не на следниве мрежи: