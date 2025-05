Следната недела ќе се назначат нови членови на Владата, објави Меџити.

0 SHARES Сподели Твитни

„Владата е стабилна и се зајакнува за да може да се реализираат проектите во интерес на граѓаните. Повеќето се реформираат, ќе има и Бадинтер мал и Бадинтер голем. Ќе има предлози на закони што се во интерес на граѓаните, кои верувам ќе ги гласаат сите. Позициите внатре во Влен, главно место има Алијансата за Албанците на чело со Арбен Фетаху, нормално и со другите пратеници, и тие што преминаа од Фронтот за Европа, повеќето нови, и со нив се разговара. Се надевам идната недела од понеделник натаму ќе имаме информации за пополнување на празните места, бидејќи немаме време за муабети ни треба мнозинство за да ги реализираме проектите како денешниов“, изјави Изет Меџити.

Тој заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на граничниот премин Јажинце-Глобочица беа да го означат почетокот на употреба на One Stop системот за заедничка интегрирана гранична контрола со Република Косово.

