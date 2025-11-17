Следува уште едно зголемување на пензиите

0 SHARES Сподели Твитни

На 1 октомври, пензионерите во Македонија ја примија септемвриската пензија со зголемување од 1.000 денари, како дел од владината мерка за олеснување на економската состојба на највозрасните граѓани во услови на постојан раст на трошоците за живот.

Премиерот Христијан Мицкоски најави дека веќе се подготвуваат детални анализи за идното процентуално покачување на пензиите, потребните финансиски средства и моделот на распределба што ќе се примени за сите пензионери.

Покачувањето не завршува тука – во април следната година е планирано ново зголемување од дополнителни 1.000 денари. За навремено спроведување на мерката, измените ќе бидат усвоени или преку закон со скратена постапка, или преку иницијатива на пратеници, што ќе овозможи побрзо реализирање.

Со овие мерки, владата очекува пензионерите да добијат стабилно зголемување на месечните примања, што ќе им донесе поголема сигурност и подобра способност за справување со економските предизвици.

