Слободанка Чичевска, која е актерка при велешкиот театар „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“, ќе добие значајно театарско признание – наградата за животно дело „Петре Прличко“ во 2025 година. Наградата ќе ѝ биде врачена за време на четвртото издание на театарскиот фестивал „5 РЕ“, кое започнува овој четврток. Во жири комисијата што ја доделува оваа награда се наоѓаат пензионираниот актер Александар Ѓорѓиев, и актерите Зорица Панчиќ и Тони Михајловски. Ова беше обелоденето на прес-конференцијата денес, која е поврзана со претстојниот фестивал. Кариерата на Слободанка Чичевска го започна во 1978 година додека уште беше ученичка, изведувајќи околу 200 претстави во театарот во Велес, најчесто како главен лик. Нејзината прва сцена беше стариот велешки театар, кој неодамна беше урнат. Чичевска исто така е активна и во детските претстави и фестивали. Годинава за наградата беше номинирана и Соња Михајловска од театарот во Битола. Наградата „Петре Прличко“ првпат беше доделена во 2006 година, со Благоја Спиркоски Џумерко како прв добитник, и содржи плакета со ликот на Петре Прличко заедно со парично признание.

The post Слободанка Чичевска доби награда за животно дело appeared first on 365.mk.

