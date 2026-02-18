Словачка прогласи вонредна состојба поради прекин на испораките на нафта преку нафтоводот „Дружба“

Словачката влада денес прогласи вонредна состојба во нафтената индустрија поради прекин на испораките преку нафтоводот „Дружба“ и одлучи да позајми до 250.000 тони нафта од државните резерви за рафинеријата „Словнафт“ во Братислава.

На рафинеријата „Словнафт“ ѝ се потребни помеѓу 7.300 и 7.500 тони нафта дневно за нормално работење, а државните резерви треба да покријат најмалку еден месец работа додека не се воспостават алтернативни испораки, објавува порталот Teraz.sk.

Кредитот е планиран како привремена мерка – „Словнафт“ е должен да ја врати нафтата до септември оваа година, а компанијата мора да обезбеди финансиска гаранција или банкарска гаранција во износ од евидентираната вредност на нафтата.

Словачкиот премиер Роберт Фицо по владина седница објави дека „Словнафт“ веднаш го суспендира извозот на дизел во Украина и сите други извозни испораки.

Сите нафтени деривати произведени од рафинеријата ќе бидат наменети исклучиво за домашниот пазар.

Според Фицо, нема причина да се стравува од недостиг на гориво или други нафтени производи во Словачка.

„Словнафт“ може да го користи снабдувањето преку нафтоводот Јанаф (Адрија), кој поминува низ Хрватска, како алтернатива на нафтоводот Дружба, но оваа рута досега се користеше само делумно, за помал дел од вкупното производство.

Според проценките на рафинеријата, целосното префрлање на нафтоводот „Јанаф“ (Адрија) бара помеѓу 20 и 30 дена, поради што се неопходни државни резерви за да се обезбеди снабдување во преодниот период.

Словачкото Министерство за економија и унгарскиот министер за надворешни работи заеднички испратија писмо до хрватската страна барајќи дозвола за транспорт на руска нафта преку „Јанаф“.

Хрватска изрази подготвеност да помогне, но ситуацијата е комплицирана – Европската унија ја забрани испораката на руска нафта со танкери, а без танкери, оваа нафта не може ниту да стигне до Хрватска.

Словачката министерка за економија Дениса Сакова објави дека чешкиот министер за индустрија Карел Хавличек моментално ја истражува можноста за испораки на нафта и нафтени производи од Чешка.

Таканаречениот обратен тек би бил друга алтернатива во иднина, но би барал големи инвестиции од чешка страна, пренсе „Танјуг“.