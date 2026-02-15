Словачка се надева на договор со компанија од САД за изградба на нова нуклеарна централа

Словачка се надева дека следната година ќе потпише договор со американската компанија „Вестингхаус“ за водење на конзорциум за изградба на нова нуклеарна централа, изјави премиерот Роберт Фицо по средбата со американскиот државен секретар Марко Рубио во Братислава, пренесува Јаху.

Тој наведе и дека Словачка е заинтересирана за купување на уште четири авиони ловци Ф-16 од САД, за да има вкупно 18 авиони.

Фицо истакна дека има информации оти е поправен нафтоводот „Дружба“, по уништувањето во источна Украина, преку кој се испорачува нафта за Словачка и Унгарија. Според него испораките на нафта за Унгарија и Словачка станале дел од политичка уцена.