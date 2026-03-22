Словенија воведе лимит за точење на гориво – За граѓаните максимум до 50 литри дневно

Од полноќ во Словенија стапија на сила нови мерки за ограничување на точењето гориво на бензинските пумпи, со цел да се ублажат проблемите со снабдувањето со нафтени деривати.

Согласно одлуката, физичките лица можат да точат најмногу 50 литри гориво дневно, додека за правните лица и за физички лица што вршат дејност, вклучително и земјоделство, ограничувањето изнесува 200 литри дневно.

Мерките ќе важат до понатамошно известување, а владата најави дека ситуацијата ќе се следи на дневна основа. Премиерот Роберт Голоб изјави дека трговците со гориво ќе треба секое утро да доставуваат извештаи за состојбата на бензинските пумпи, по што ќе се одлучува дали се потребни дополнителни чекори.

Во рамки на мерките, активирана е и словенечката армија, која ќе помогне во логистиката и транспортот на гориво, со цел да се забрза снабдувањето на пумпите.

Владата ги повика дистрибутерите да ја координираат испораката од складиштата до бензинските станици, а дополнително беше препорачано да се разгледаат мерки што ќе се однесуваат и на странските државјани, со цел да се спречи дополнителен притисок врз резервите.

Овие мерки доаѓаат во услови на засилена енергетска криза и нарушени глобални синџири на снабдување, што веќе предизвикува ограничувања во повеќе земји.