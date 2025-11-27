Словенија нема да учествува на Евровизија доколку не се забрани учеството на Израел

Словенија не планира да учествува на Евровизиja следната година во Виена, ниту да го емитува, според нацрт-програмскиот план на јавниот радиодифузен сервис РТВ Словенија за 2025 година. Ова би можело да се промени доколку на Израел му биде забрането учеството во натпреварот.

Наталија Горшчак, претседателка на одборот на РТВ Словенија, изјави дека одлуката за неучество сè уште може да се промени, во зависност од гласањето следниот четврток на Генералното собрание на Европската радиодифузна унија (ЕБУ) за тоа дали на Израел ќе му биде дозволено да учествува.

„Доколку одлуката следниот четврток е дека Израел нема да се натпреварува, ние ќе предложиме измени во нашиот програмски и продукциски план и секако ќе учествуваме на фестивалот“, изјави таа за ТВ Словенија по состанокот на 26 ноември на кој управниот совет на радиодифузерот дискутираше за нацрт-програмскиот план.

Конечната потврда на програмскиот план на радиодифузерот е закажана за декември. РТВ Словенија претходно изрази загриженост во врска со учеството на Израел на настаните на ЕБУ, придружувајќи им се на Шпанија, Холандија и Ирска во вршењето притисок врз ЕБУ да ја исклучи поради нејзиното однесување во Газа и загриженост за потенцијална измама со гласањето за време на овогодинешниот натпревар. Во писмо до членовите на извршниот одбор на ЕБУ во мај, се вели дека доколку ЕБУ не преземе јасни чекори и не обезбеди „сериозен и конкретен одговор за враќање на довербата во транспарентноста, отчетноста и вредностите на кои е посветена ЕБУ“, ќе размисли за повлекување од идните настани на Евровизија.