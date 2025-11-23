Словенците гласаа против законот за асистирано самоубиство на референдум

Словенечките гласачи со огромно мнозинство го отфрлија законот за асистирано доброволно прекинување на животот на референдумот одржан денес, со што ќе се поништи законот усвоен од парламентот во јули оваа година.

Според неофицијалните резултати од Државната изборна комисија, со преброени 99,8 проценти од гласовите, повеќе од 368.000 гласачи гласаа против законот, или 53,4 проценти од оние што излегоа на гласање. Малку повеќе од 321.000 гласачи, или 46,6 проценти, беа за законот.

И ова го исполни законскиот кворум, најмалку 339.205 гласачи мораа да гласаат за да го отфрлат. 40,91 процент од вкупно 1,7 милиони луѓе со право на глас излегоа на референдумот.

Законот беше отфрлен во повеќето изборни единици, со единствен исклучок во центарот на Љубљана, каде што преовладуваше поддршката за неговото усвојување. Ова е 34-ти референдум во историјата на независна Словенија, каде што гласачките места се затворија во 19 часот, по што беа објавени првите неофицијални податоци.

Претходно усвоениот закон е поништен

Иницијаторот на референдумот и лидерот на Движењето за деца, Алеш Примц, го прогласи резултатот за „голема победа на сочувство и солидарност“. Тој им се заблагодари на граѓаните, лекарите, верските заедници и политичките партии кои ја поддржаа иницијативата, наведувајќи дека „културата на животот го победи култот на смртта“. Тој рече дека пораката на гласачите е јасна и дека државата мора да обезбеди услови во кои болните, лицата со попреченост и старите лица имаат пристап до здравствена и палијативна нега, а не пат кон асистирано завршување на животот.

Отфрлениот закон предвидуваше можност за асистирано самоубиство за возрасни пациенти кои ги исполнуваат строгите медицински критериуми. Пациентот ќе мора двапати да ја изрази својата намера кај лекарот, по што барањето ќе биде оценето од независен лекар и психијатар. Здравствените работници ќе го задржат правото да се повикуваат на совеста. Асистираното завршување на животот нема да биде дозволено за лица под 18 години, ниту во случаи на неподносливо страдање предизвикано од ментална болест. Еутаназијата, смрт со директна помош на старател, ќе остане забранета.

Референдумот, според тоа, го поништува јулскиот закон, иако на советодавниот референдум во 2024 година, правото на асистирано самоубиство беше поддржано од 55 проценти од гласачите.