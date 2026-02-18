0 SHARES Сподели Твитни

Словенија е позната како земја која ги цени зимските спортови, па затоа бележи значајни резултати. Таков беше случајот на Зимските олимписки игри во Милано и Кортина, а државата Словенија издвојува голема сума пари и ги наградува своите спортисти за успех.

Познато е дека Ника и Домен Превц се фантастични натпреварувачи, тоа го покажаа со своите медали на овогодинешните Зимски олимписки игри, а откриено е и колку пари ќе заработат од земјата што ја претставуваат за тие медали.

Словенија издвои огромна сума пари за своите освојувачи на медали, а најмногу заработи Ника Превц. Таа заработи нешто повеќе од 156.000 евра бруто за своите успеси на Зимските олимписки игри, како и главниот тренер на женската репрезентација, Јуриј Тепеш.

Од друга страна, врвниот скокач во вода Домен Превц заработил околу 120.000 евра, а дури 658.125 евра биле издвоени за сите словенечки спортисти и тренери кои освоиле медали.

The post Словенците даваат „вртоглави“ суми за медали на Олимписките игри! Еве колку ќе добијат Ника и Домен Превц од државата appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: