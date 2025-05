Слот веќе му најде замена на Александер Арнолд

0 SHARES Сподели Твитни

Веќе неколку месеци се говори дека Трент Александер – Арнолд, еден од најдобрите десни беков во моментов во светот на фудбалот, по завршување на сезоната ќе направи трансфер во Реал Мадрид. Уште повеќе дека Трент веќе има преддоговор со “кралевите“.

Токму затоа сите со нетрпение очекуваат кој ќе биде играчот кој ќе биде замената за Трент, дали “Редси“ ќе се активираат на трансфер пазарот.

Се чини дека Арне Слот, стратегот кој во својата прва сезона му ја донесе титулата на Ливерпул, замената за Трент ја има и тоа во своите редови. Бредли Конор би требало да добие првотимски статус, се разбира ако Трент навистина направи трансфер на “Сантијаго Бернабеу“.

Исто така на таа десна офанзивна бековска позиција може да игра и Гомез.

