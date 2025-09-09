Службените возила, од утре, со црвени регистарски таблички

0 SHARES Сподели Твитни

Сите државни институции и јавни правни лица ќе имаат обврска најдоцна до 15 септември 2025 година да ги заменат регистарските таблици на службените возила со нови таблици во боја. Одлуката ја донесе Владата, на крајот на јули, по иницијатива Службата за општи и заеднички работи .

За денеска е закажана прес-конференција, на која ќе присуствуваат директорот на СОЗР, Ивица Томовски, Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, Заменик претседателот на Владата задолжен за добро владеење, Арбен Фетаи, како и директорите на останатите државни институции, каде ќе бидат промовирани новите службени регистарски таблички.

Целта на оваа мерка, како што информираат надлежните, е спречување на злоупотребите и зголемување на транспарентноста и контролата во користењето на службените возила.

Преку обележувањето со нови таблички во боја, граѓаните ќе можат лесно да ги разликуваат овие возила од приватните.

Со ова ќе се спречи нивна злоупотреба за лични, приватни или партиски цели, велат од Службата за општи и заеднички работи.

Во наредниот период, ќе биде отворена и посебна телефонска линија. На неа граѓаните ќе можат да пријавуваат неправилна употреба на службените возила.

Секоја пријава, според најавите, ќе биде евидентирана. Институциите ќе постапуваат според важечките законски процедури.

Во завршна фаза е и креирањето на централен регистар на сите службени автомобили.

Овој регистар ќе обезбеди дополнителна контрола и увид во нивното користење, соопштија од СОЗР

