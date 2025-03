0 SHARES Сподели Твитни

Вчера, полицијата го уапси С.Е., кој е одговорен за Одделението на урбанизам и комунални работи во општина Маврово Ростуше. Тој беше фатен во еден угостителски објект во Скопје додека примаше поткуп. С.Е. барал поткуп од 13.000 евра, ветувајќи одобрување на урбанистички проект за изградба на апартмани и сместувачки капацитети, кој требало да биде исплатен во неколку рати. Уапсен е за време на примање на парите од првата рата во објектот во Скопје, откако претходно биле спроведени криминалистички и технички проверки. Исто така, извршен е претрес на неговото лице и службеното возило, при што се најдени докази релевантни за истрагата. Кога случајот ќе биде целосно документиран, ќе биде поднесена соодветна пријава.

The post Службено лице обвинето за злоупотреба на службената положба во процесот на одобрување на урбанистички проект appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: