Смеат ли компирите да се подгреваат? Многу луѓе мислат дека тоа е токсично, но еве што е всушност вистина

Популарното верување дека подгревањето компири е штетно поради токсичност или канцерогеност не е сосема точно. Вистина е дека подгревањето на веќе сварени компири нема директно да предизвика труење или ризик од рак. Сепак, постои еден важен аспект што треба да се земе предвид.

Кога подгреваме компири, зрната од скроб во нив се рекристализираат или реорганизираат. Ова може да доведе до промена во текстурата и составот на компирот. Поточно, овој процес може да го направи компирот потежок за варење, особено кај луѓето кои веќе имаат чувствителен стомак или проблеми со варењето. Луѓето кои се посклони кон надуеност или чувство на тежина во стомакот по јадење може особено да го забележат овој ефект.

Значи, иако подгревањето компири не претставува закана по здравјето во однос на токсичноста или канцерогеноста, може да доведе до непријатност во стомакот поради промени во структурата на скроб на компирот, вели Крстарица.

