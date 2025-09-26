Смеса која ЕФИКАСНО ги покрива СЕДИТЕ ВЛАКНА: Направена од 3 ЕВТИНИ состојки, без хемикалии

0 SHARES Сподели Твитни

Пробајте, бидејќи резултатот е загарантиран

Многу жени ја слават својата седа коса, сметајќи ја за симбол на убавина, искуство и сила. Сепак, за некои жени фарбањето и покривањето на седата коса е ритуал кој прави да се чувствуваат поубаво, позадоволно и да имаат поголема самодоверба.

Седата коса е последица на недостатокот на мелатонин во нашето тело. Со возраста, телото почнува постепено да ја губи способноста да го произведува. Поради оваа причина, многу жени, особено по 40-тата година, почнуваат да седат.

Некои жени добиваат побелена коса на порана возраст, а причината може да биде генетиката, справувањето со одредени проблеми, зголемен стрес, хормонална нерамнотежа, проблеми со тироидната жлезда или недостаток на одредени витамини.

Постојат голем број на природни начини за лекување на косата, вклучително и покривање на седата коса. Ви носиме рецепт за природно фарбање што можете да го пробате дома, но ве советуваме пред овој третман да се консултирате со експерт кој е запознаен со состојбата и квалитетот на вашата коса и тип на скалп.

Како да направите природна боја за покривање на седата коса, без хемикалии?

Земете 3 лажици јаболков оцет, 6 лажици црн чај, појак и 2 литри врела вода. Промешајте ги сите состојки. Заштитете ја облеката од боја пред постапката. Измијте ја косата на вообичаен начин, а потоа исплакнете ја со подготвениот раствор. Потоа исцедете ја косата со рацете и рамномерно распоредете го растворот (природна боја), особено на скалпот. Стиснете ја косата со рацете и оставете ја да се исуши природно, без фен. Повторете ја оваа постапка откако ќе ја измиете косата неколку пати и очекувајте интересни резултати.

Забелешка: Консултирајте се со вашиот фризер пред да го користите растворот.

Пронајдете не на следниве мрежи: