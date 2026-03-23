Смотрич повикува на анексија на јужен Либан: „Воената акција мора да заврши со промена на израелските граници“

Израелскиот министер за финансии, Безалел Смотрич, верува дека Израел треба да ја прошири својата граница со Либан и повикува на анексија на јужниот дел. Неговите коментари доаѓаат во време кога израелските трупи бомбардираат мостови и уништуваат домови во Либан.

Овие коментари досега се најексплицитните кога станува збор за ставовите на израелските претставници за окупацијата на либанската територија.

Смотрич изјави дека воената кампања во Либан „мора да заврши во сосема поинаква реалност, и со одлуката на Хезболах и со промената на израелските граници“.

„Дефинитивно велам тука, во секоја просторија и во секоја дискусија – новата израелска граница мора да биде реката Литани“, вели тој.

Смотрич, лидер на мала крајно десничарска партија во кабинетот на премиерот Бенјамин Нетанјаху, често дава коментари што одат подалеку од официјалната израелска политика.

Министерот за одбрана Израел Кац навести планови за заземање на територијата претходно овој месец, велејќи дека Либан би можел да се соочи со губење на територија ако не го разоружа Хезболах.

Либански функционер за Ројтерс изјави дека Бејрут сè уште смета на странските сили да извршат доволен притисок врз Израел за да ја заврши војната, преку понудата на претседателот Џозеф Аун за одржување директни разговори.

