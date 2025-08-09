Смртоносната игра на Путин: „Летајќи го Чернобил“ ќе се обиде повторно да лета, алармира во Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Русија се подготвува за уште еден тест на крстосувачката ракета „Буревестник“ на нуклеарен погон, според индикациите регистрирани на оддалечено тест-полициско место на Арктикот.Сателитските снимки и активноста на полигонот Панково, кој се наоѓа во архипелагот Нова Земја, укажуваат на обновени подготовки за лансирањето, пишува Декер Евелет, аналитичар за нуклеарно оружје во CNA Corporation.Ракетата беше најавена во 2018 година од рускиот претседател Владимир Путин како едно од стратешките оружја од новата генерација, а во Соединетите Американски Држави е позната под прекарот „летечки Чернобил“.Дополнителни знаци за претстојно тестирање вклучуваат распоредување на авион WC-135R Constant Phoenix на американските воздухопловни сили, авион опремен за откривање на радиоактивни емисии.Авионот полетал од базата на воздухопловни сили на РАФ Милденхол во Велика Британија и поминал околу 14 часа над Баренцовото Море, во близина на брегот на Мурманск и западно од Новаја Земја, според податоците објавени од „Њузвик“, повикувајќи се на „ФлајтРадар“.До октомври 2023 година, американските разузнавачки служби проценија дека Русија се обидела да изврши 13 тест летови на „Буревестник“, од кои ниту еден не покажал одржлив успех. Најдолгиот регистриран лет, наводно, траел две минути и поминал растојание од само 35 километри.За време на тестирањето во 2019 година, се случи фатална несреќа кога ракетата се урна во Баренцовото Море. За време на спасувачката мисија, се случи експлозија во која загинаа седум лица, вклучувајќи нуклеарни експерти од нуклеарниот центар во Сарово. Радиоактивниот облак од овој инцидент се прошири до блискиот град Северодвинск, а подоцна беше откриен во делови од Скандинавија.Во 2020 година, специјалниот претставник на САД за контрола на оружјето, Маршал Билингсли, го критикуваше проектот за време на сведочењето во Сенатот, повикувајќи ја Русија да го запре развојот. Тој предупреди на еколошките ризици што ги претставува нуклеарниот погонски систем на ракетата, бидејќи за време на летот може да испушта радиоактивни материјали и да ги контаминира областите за слетување.Во октомври 2023 година, Путин тврдеше дека најновиот тест бил „успешен“ и изјави дека развојот на Буревестник е „скоро завршен“.Оваа ракета е дизајнирана да има неограничен дострел благодарение на нејзиниот нуклеарен погон, комбинирајќи стратешко растојание со нуклеарна боева глава. Сепак, повеќекратните неуспешни тестирања и безбедносните загрижености покренаа меѓународни сомнежи за изводливоста и ризиците од оваа програма.Претходно, Русија го затвори воздушниот простор над својот полигон Капустин Јар од 5 до 9 август и објави дека повеќе не се смета за обврзана со Договорот за INF, промена што ја објави заменик-претседателот на Советот за безбедност Дмитриј Медведев како вовед во „нови чекори“.

