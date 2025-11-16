Смртоносно торнадо во Португалија: Три лица загинаа, 28 се повредени

Португалија е погодена од разорен налет на торнадото „Клаудија“, по кое, според официјалните информации, три лица загинаа, најмалку 28 се повредени, додека стотици домови и објекти се оштетени или уништени.

Олујата што деновиве ја зафати Португалија, Шпанија, Британија и Ирска предизвика екстремни временски неприлики, поплави, силни ветрови и сериозни материјални штети.

Спасувачките тимови пронашле тела на постар брачен пар во нивната поплавена куќа во Фернао Феру, во близина на Лисабон.

Се верува дека нив ги изненадил поплавниот бран додека спиеле и не успеале да излезат поради наглиот налет на водата.

Во саботата силно торнадо го погоди туристичкиот град Албуфеира на југот на Португалија.

Претставникот на цивилната заштита Витор Важ Пинто потврди дека починала 85-годишна Британка, а 28 лица биле повредени во хотел во близина на погодениот камп „HolaCamp“.