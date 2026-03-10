Снаата на Бекам се појави со голи гради пред Ештон Качер: По драмата со свекрвата, таа беше шокирана од овие сцени (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Никола Пелц е најпозната како снаа на Викторија и Дејвид Бекам, односно сопруга на нивниот првороден син, Бруклин Бекам, а таа е актерка по професија – некои велат дека глуми добро, други велат дека ѝ требаат часови по глума, но и дека ѝ недостигала професијата.

Богатата американска наследничка Никола Пелц се посвети на својата професија по семеен скандал. Таа се појавува во финалето на првата сезона од серијата „Убавицата“ , во која оддава почит на иконската улога на Изабела Роселини во филмот „Смртта станува нејзина“. Финалето така го затвори кругот бидејќи ќерката на Ингрид Бергман исто така игра во серијата, а нејзината улога во црната комедија од 1992 година беше тема во текот на сите епизоди.

Сличност со Викторија Бекам

Сличноста помеѓу снаата на Викторија Бекам, Никола Пелц, и Изабела Роселини беше забележана и на социјалните мрежи. Фани, која ја игра Никола во финалето, се појавува во тесен костим со дијаманти сличен на оној што го носеше Роселини во гореспоменатиот филм, мрачна комедија за магичен напиток што дава вечна младост.

За што е филмот „Фани“?

Нејзините синови ѝ инјектираат без нејзина согласност супстанца за разубавување дизајнирана од нејзиниот сопруг Бајрон, кој го игра Ештон Качер. Така, Фани доживува трансформација што воопшто не ја сакала. За разлика од нејзиниот сопруг и синовите, на кои им се случило истото, Фани воопшто не го сака подмладувањето.

„Се чувствувам заробена во туѓо тело. Сè за што работев, сè што заслужував, моите лузни, моите стрии, годините што ги носев, сè тоа ми беше одземено. Бев вистинско уметничко дело“, вели таа, кршејќи го антиквитетот.

Потоа тој се обидува да се самоубие со едно од тоа уметничко дело.

Фани преживеа, а Бајрон ѝ даде противотров кој ги поништи ефектите на супстанцијата. Серијата е напишана во ко-сценарио од познатиот продуцент Рајан Марфи, заедно со Метју Хоџсон. Овој продуцент е фасциниран од филмот „Смртта станува нејзина“, кој го гледал четири пати кога првпат бил прикажан во кината. Изабела Роселини била изненадена од ова: „Тој никогаш не ми го кажал тоа“.

Да ве потсетиме дека серијата „Убавицата“ премиерно се прикажа минатата година . Заплетот прикажува свет во кој се појавува мистериозна сексуално пренослива болест која им дава на заразените совршена убавина, но има смртоносни последици. Главните улоги ги играат Качер, Еван Питерс, Ентони Рамос, Џереми Поуп.

Пред улогата на Фани, Никола Пелц се појави во франшизата „Трансформерс : Ерата на истребување“ и во серијата „Бејтс Мотел“. Таа ја играше плејбој зајачицата Дороти Стратен во „Добредојдовте во Чипендејлс“ во 2022 година. Таа исто така играше во филмот „Лола“, за кој таа го режираше и го напиша сценариото.

Нејзината улога во серијата Убавицата е коментирана на следниов начин: „Прекрасна е“, „Браво“, „Итно за часови по глума“, „Оперирана со талент“, „Колку лошо глуми“, „Дефинитивно е ваква дома“.

