СНИМЕН МОМЕНТ НА ​​УДАР! Украински дрон погоди магацин за оружје на воен аеродром во Русија!

Во саботата, украинските специјални сили извршија напад врз рускиот воен аеродром Борисоглебск во Воронежската област , објави украинската армија преку социјалните мрежи. Во нападот, како што тврдат, биле погодени магацин на наведувани бомби и авион за обука.Russian Telegram channels report an attack on a Russian airfield in Borisoglebsk and Progress plant in Cheboksary where EW components are made. pic.twitter.com/UOfSHaqe6I— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 5, 2025Исто така, се наведува дека постои можност и други авиони да биле оштетени , иако засега нема попрецизни информации за ова.Според соопштението, аеродромот Борисоглебск служи како база за руските борбени авиони Су-34, Су-35С и Су-30СМ.



