Снимка од маж како прави акробации со бебе ги згрози мрежите: „Какви глупости, доволна е една грешка“

Останува нејасно колку години има, но се претпоставува дека е околу една годинаНа социјалните мрежи кружи видео на кое маж, наводно таткото, прави „акробации“ со бебето, држејќи го за нозе и раце.Бројни корисници на Инстаграм и Твитер жестоко ја критикуваа сцената, а лекарите предупредија на можни последици, пишува Дејли мејл .Во снимката од 35 секунди, гледаме маж како го ниша бебето напред-назад, над главата и меѓу нејзините нозе, а луѓето истакнаа дека тоа претставува „опасност не само за нејзините зглобови, туку и за нејзиниот мозок“.Видеото беше придружено со порака „врска меѓу татко и дете “, но многу корисници беа вознемирени од сцената, што јасно се заклучува од нивните коментари.Д-р Стјуарт Фишер, лекар по интерна медицина и поранешен педијатар во одделот за итни случаи, исто така се огласи:„Мислам дека е морално и легално да се направи КАТ скен или МРИ, што можеби нема да покаже микроскопски повреди на мозокот.Експертите предупредуваат дека ваквата игра потенцијално може да доведе до синдром на потресено бебе, бидејќи мозокот на таа возраст е исклучително ранлив на повреди.Дополнително, кревањето на бебето за раце или нозе, без поддршка за грбот, може да доведе до исчашување на зглобовите. View this post on Instagram A post shared by 𝐏𝐫𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐜𝐲 . 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐩𝐚𝐫𝐭𝐮𝐦 . 𝐁𝐚𝐛𝐲 (@tinymiraclemama)Останува нејасно колку години има бебето, но се верува дека е околу една година.„Ова е ментална болест и каква е, дали е важно? Ова може да се смета за кривично дело. Тој не разбира каков скапоцен подарок има. Му треба, во најмала рака, долготрајна инструкција и советување “, заклучи д-р. Стјуарт Фишер.Корисниците го критикуваа и однесувањето на човекот, со илјадници коментари на мрежите.„Ова не може да биде легално кутро дете“, „Ти требаат часови за родителство. Ова е толку ужасно“, се вели во некои од пораките.Од друга страна, поединци тврдат дека родителите така си играле со нив без да имаат никакви (здравствени) проблеми.Се огласи на Твитер тренерот на познатиот УФЦ борец Конор Мек Грегор . Тој го сподели клипот и коментира:„Каква глупост. Дури и да сфатите погрешно еднаш во 1.000 пати, тоа е трауматска повреда плус потрес на мозокот. Колку луѓе ќе го повторат ова за неколку лајкови и ќе го повредат своето дете? Можеби не требаше да споделам не правете го ова“, напиша Џон Кафеа.

