Снуп Дог за обвинувањата за хомофобија: „Не знаев што да ѝ кажам на внука ми“ (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот рапер Снуп Дог одговори на обвинувањата за хомофобија по неговите тврдења дека бакнежот меѓу две жени во детскиот филм „Лајтјир“ го оставил без зборови пред неговиот внук и го натерал „да се исплаши да оди во кино“. Минатиот месец, раперот беше критикуван поради коментари за сцена од филм на Дизни, пишува LADbible.„Дедо, како може таа да има бебе со жена?“Контроверзноста започна откако 53-годишниот музичар откри во подкастот „It’s Giving“ дека не може да одговори на прашањето на својот внук за истополовата врска прикажана во анимираниот филм од 2022 година. „На средина од филмот, мојот внук прашува: „Дедо Снуп? Како може да има бебе со жена? Таа е жена“, рече Снуп.

Опишувајќи ја својата првична реакција, раперот продолжи: „Реков: „О, срање, не дојдов тука за овие срања. Дојдов тука само да го гледам проклетиот филм.“ Тој додаде дека се чувствувал неподготвен. „Како, се плашам да одам во кино. Ме фрлате во средина на срања за кои немам одговори. Ова се деца. Дали мора да го покажеме ова на оваа возраст? Ќе поставуваат прашања. Јас немам одговори“, рече тој.„Не сум совршен, научи ме“Неговите коментари брзо предизвикаа реакции на социјалните мрежи, а многумина го обвинија за хомофобија. Откако озборувачкиот сајт Hollywood Unlocked сподели клип во кој се дискутираат неговите коментари, Снуп Дог се огласи на Твитер за да го разјасни својот став. „Бев изненаден и немав одговор за моите внуци“, напиша тој во коментарот, додавајќи дека не е „совршен“.„Сите мои геј пријатели знаат за што се работи, ме викаа со љубов. Моја вина е што не ги знам одговорите за шестгодишно дете, научи ме како да учам, не сум совршен“, рече раперот.Сцената што го подели светотБакнежот меѓу два женски лика во „Лајтјир“ стана еден од најконтроверзните моменти во современите детски филмови. Сцената доведе до забрана на филмот во неколку земји, вклучувајќи ги Обединетите Арапски Емирати, Саудиска Арабија, Египет, Малезија и Индонезија.

Сценаристката на филмот, Лорен Гундерсон, исто така проговори за контроверзноста. „Значи, ја направив Лајтјир лезбејка“, напиша таа на Инстаграм, објаснувајќи дека сцената се случила затоа што изгледало „природно“ ликот да има партнерка.„Бев горда што видов среќен квир пар на екранот, дури и за неколку секунди. Знам дека добија многу критики за ова вклучување, но вакви работи се важни бидејќи постои ваков вид прекрасна љубов“, заклучи таа.

Пронајдете не на следниве мрежи: