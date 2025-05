Собир на HR професионалци во Ровињ оваа есен

0 SHARES Сподели Твитни

На 22 мај 2024 година, третото издание на многу популарниот HR.Weekend ќе биде дел од свеченото, 18-то издание на Weekend.18, кое ќе се одржи од 18 до 21 септември во Ровињ. Настанот ќе биде проширен и ќе го донесе најдоброто од глобалната и регионалната HR сцена, вклучувајќи одговори на горливи прашања како што се: што ако не успееме да развиеме бренд на работодавач, зошто поколението Z често менува работни места и каква е иднината на работната култура? Минатогодишниот HR.Weekend ги воодушеви HR професионалците, менаџерите и работодавачите кои разговараа за теми од хибриден модел на работа, развој и учење (L&D) практики, до улогата на вештачката интелигенција, психотерапијата и менопаузата на работното место. Оваа година, фокусот ќе биде ставен на специфични предизвици и одговори во индустријата, со дискусии за HR предизвици во семејни компании, што е вистинскиот работодавачки бренд, како HR може да учи од спортот и како можеме да се адаптираме на мозокот на поколението Z.

Даниел Акерман, директор на HR.Weekend и извршен директор на агенцијата Degordian, изјави дека третото издание нуди уште побогата програма, врвни предавачи и можности за вмрежување и забава. Тој нагласи дека целта е да се зацврсти заедницата и да се создаде место каде што HR професионалците можат да учат и да се поврзуваат преку практични примери и отворени разговори за најновите предизвици и трендови во индустријата.

Некои од забележителните говорници се Богдан Радаковиќ од Essity, кој ќе разгледува иновативни пристапи во развојот на лидерството и Борис Вукиќ од Adizes Institute USA, кој ќе се фокусира на организациски развој за семејни бизниси. Борис Балент, спортски психолог на GNK Динамо Загреб, ќе ја обработи темата како начините на размислување на врвните спортисти можат да бидат алатка за HR експертите. Бруна Костелац Кошир ќе го сподели своето две децении долгопрактично искуство во водечката глобална HR функција на Mplus Group, додека Илија Бониќ од Mercer ќе донесе перспективи од повеќе од 25 години работа на четири континенти.

Фестивалот на современиот HR преку динамични панели и инспиративни предавања нуди на учесниците нови знаења и незаборавни искуства. По предавањата, забавата е загарантирана во рамките на Weekend.18. Не пропуштајте го ова величествено и инспиративно издание на HR.Weekend!

