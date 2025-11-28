Собно растение кое многу добро толерира занемарување: Расте кога сите други венеат

0 SHARES Сподели Твитни

Дрвото на животот сака многу светлина, но не и директна сончева светлина во најжешкиот дел од денот, бидејќи може да ги оштети листовите. Идеален е прозорец свртен кон југ или запад. Ако е внатре во помалку осветлена област, може да расте побавно, а листовите може да станат тенки и бледи.

Како што дрвото на животот напредува, долните листови природно паѓаат, оставајќи декоративни ленти на стеблото, давајќи му на растението препознатлив, елегантен изглед. Само по себе е многу декоративно, а кога ќе се додаде на неговите скромни потреби за нега, станува совршен избор за канцеларии и простори со слаба вентилација и ограничена природна светлина. Единственото важно е да се избегнува изложување на директна сончева светлина или држење на провев.

