0 SHARES Сподели Твитни

Денес, законодавниот дом ќе избере заменик-министри за одбрана и образование. Повеќе од десет месеци откако Таравари ја напушти владата, се очекува премиерот да ја комплетира владата, пополнувајќи ги испразнетите места во двете министерства.

За заменик-министер за одбрана е предложен Адмир Шабани, поранешен портпарол на ДИК, а за образование е предложен Дритон Сулејмани, поранешен советник од Куманово и портпарол на ВЛЕН.

Ова е втора промена на персоналот оваа година, бидејќи позициите што му припаѓаа на Изет Меџити беа пополнети со Беким Сали и Мухамед Хоџа.

The post Собранието денес треба да гласа за избор на двајца нови заменик-министри во Македонија appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: