Собранието предвиде 16 милиони евра за вработените и пратениците за догодина

Со предлог на буџетот на Собранието на Република Северна Македонија за 2026 година, кој денеска помина на Буџетскиот совет на Собранието, планирани се 677.300.000 денари за платите и надоместоците на плати за вработените, пратениците и функционерите во законодавниот дом. Предлог-буџетот на Собранието треба да ја добие поддршката на пратениците на пленарна седница.

„По потпрограми планирани средства за следните намени – за Потпрограма 20 за реализација на активностите се планираат средства во вкупен износ од 996.800.000 денари и тоа за следните намени: за плати и надоместоци од плати се планираат средства од 677.300.000 денари, платите и надоместоците на плати се утврдени согласно постојната законска регулатива за исплата на плати за вработените, пратениците и функционерите во Собранието. Пресметката за потребните средства за 2026 година предвидува плати и надоместоци на плати за 244 собраниски службеници, 35 помошни технички лица, 11 вработени собраниски службеници, 11 посебни државни службеници во Кабинетот на претседателот, потпретседателите, генералниот секретар на Собранието, 120 пратеници, со пресметка за дополнителни средства за претседатели на работни тела, координатори на пратенички групи и генералниот секретар, како и замениците на генералниот секретар. Планирани се нови вработувања согласно Предлог-годишниот план за 2026 година за 14 собраниски службеници и едно помошно техничко лице по пат на јавен оглас и 10 унапредувања на интерен оглас“, рече на денешната седница на Буџетскиот совет генералната секретарка на Собранието Марина Димовска.

„Врз основа на Законот на Собранието, Стратешкиот план на Собранието, а пред се, имајќи ги во предвид и постојаните тековни активности на Собранието, проценетите вредности на јавните набавки, како и проценка на вредностите за плати, и надоместоци на плати, согласно потребите на Собранието во Буџетот за 2026 година за раздел 02001 на Собранието потребни се вкупно 1.195.000.000 денари на сметка на основен буџет 637 кои се усогласени со вкупниот износ во проекцијата за фискалната стратегија за 2026 година и вкупно 21.500.000 на сметка на донации 785“, додаде таа.

Во Буџетот на Собранието за 2026 година се планираат средства во вредност од 122,5 милиони денари за уредување на површината на просторот околу објектот на Собранието, кој што со закон е прогласен за безбедносна зона.