Собрание: 64 пратеници и службеници трчаа на скопскиот маратон

Пратениците и собраниските службеници трчале во неколку дисциплини: полумаратон, штафета и трка на 5 километри. Ова е првпат законодавниот дом да настапи на маратон како организиран тим

Фото: Собрание

Собранието на Република Сeверна Македонија се пофали дека на денешниот „Визер скопскиот маратон“ учествувале со вкупно 64 претставници – пратеници и службеници.

Фото: Собрание

На штафетата, Собранието било претставено од 2 екипи, на полумаратонот трчале 6 претставници, додека во трката на 5 километри учествувале 50 лица од законодавниот дом.

Целта им била да покажат институционална отвореност кон граѓаните, солидарност, како и промоција на здрави навики.

Пратеничката во Собранието и лидерка на ЛДП, Моника Зајкова зеде учество на Скопскиот Виз ер маратон, каде што истрча пет киломтери.

„Предизборната трка не е единствената трка која треба да ја истрчаме во животот. Не трчаме само за гласови – трчаме за иднина. Трчаме заедно за вредности. Заедно за слобода. Трчај за либерализам“ објави Зајкова на социјалните мрежи.

Инаку, македонецот Дарио Ивановски во машка и Кенијката Ирине Џеруто во женска конкуренција се победниците на годинашниот 21. „Визер скопски маратон“.

Во полумаратонската трка најбрзо време истрчаа Албион Имери во машка и Греса Бакрачи во женска конкуренција.

Во најмасовната трка на пет километри, на која на стартот се појавија околу 10 000 учесници, победија Григоријан Никовски и Ирма Хајдари.

Во штафетниот маратон – ЕУ за спорт, победата во машка конкуренција ја однесе екипата „Врањски маратонци“ со време од 2:26:34 часа.

