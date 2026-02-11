Совети за бремени жени: Како природно да се ослободите од горушица за време на бременоста

0 SHARES Сподели Твитни

Речиси две третини од бремените жени страдаат од горушица, најчесто во вториот и третиот триместар. Идните мајки често чувствуваат „тежина во стомакот“ и „оган во градите“, а непријатните симптоми можат да го отежнат секојдневниот живот.

Сепак, постојат едноставни начини да се ублажи непријатноста и да се олесни секојдневниот живот. Горушицата е предизвикана од рефлукс на желудочна киселина во хранопроводот. За време на бременоста, растечката матка врши притисок врз желудникот и дијафрагмата, што ги интензивира овие непријатни сензации. Иако не можете да го спречите растот на матката, можете да преземете неколку мерки што можат да помогнат:

Бадеми

Ако почувствувате печење во стомакот, изедете десетина сурови бадеми. Избегнувајте печени или солени бадеми. Ако не сте љубител на бадеми, суровите лешници можат да имаат сличен ефект.

Избегнувајте масна и зачинета храна

Изберете варени или на пареа оброци со што е можно помалку зачини. Исто така, не јадете непосредно пред спиење.

Јадете двопек наместо леб

Сувите кори од леб или двопек помагаат во неутрализирање на желудочната киселина и го смируваат чувството на печење во грлото. Несолени пуканки, свежи јаболка, банани или рендан суров морков можат да имаат сличен ефект.

Јадете во седечка положба.

Никогаш не јадете во полулежечка положба. По оброкот, прошетајте и бидете активни најмалку еден час пред спиење. Ова помага за побрзо варење и го намалува враќањето на храната во хранопроводот.



