СОВЕТИ ЗЛАТО ВРЕДНИ Еве како да ја заштитите косата од ХЛОР

Водата од базенот, која обично се хлорира за дезинфекција, може да има штетни ефекти врз вашата кожа и коса. Дали некогаш сте забележале потемна кожа и погруба коса кога ќе излезете од базен?

Според студијата спроведена на стаорци, нивното крзно станало суво и покажало значителни знаци на губење на косата по континуирано изложување на хлорирана вода од базенот. Затоа е важно капачите да се грижат за својата коса.

Со следниве чекори и совети, можете да продолжите да пливате, а сепак да го одржувате здравјето и сјајот на вашата „грива“.

Следејќи ги овие совети, можете да продолжите да уживате во пливањето без да се грижите за прамените влакна…

Туширање пред да влезете во базен

Најважниот совет е да се истуширате пред да влезете во базен. Повеќето луѓе се тушираат по пливање кога се прекриени со хлор. Меѓутоа, ако вашата коса е влажна пред да влезете во хлорираната вода, прамените веќе ќе бидат потопени во чиста вода и хлорираната вода нема да може да навлезе во нив и да предизвика штета.

Намачкајте ја косата со масло пред пливање

Сите знаеме дека маслото и водата не се мешаат една со друга. Ако вашата коса е веќе покриена со масло, хлорираната вода од базенот нема да може да ги оштети вашите прамени. Затоа направете пракса да нанесувате масло на косата пред да влезете во базен. Кокосовото масло е најдоброто масло за ова, бидејќи има максимална пенетрација и не се измива кога ќе дојде во контакт со вода.

Капа за пливање

Капата за пливање направена од латекс, силикон или ликра ќе спречи хлорираната вода да дојде во контакт со прамените на вашата коса, оставајќи ги недопрени. Кога вашата коса е покриена со капа за пливање, таа ќе остане заштитена од какви било метали или хемикалии во водата во базенот. Значи, дури и ако одите на базен за мало капење, не треба да одите без капа за пливање.

Туширање по излегување од базен

Колку и да брзате, не треба да го прескокнувате туширањето после капење. На крајот на краиштата, не сакате хлорот, солта и хемикалиите да останат на вашата коса сè додека не се истуширате. Водата во базенот содржи штетни материи кои треба да се отстранат од вашето тело после пливање. Тие не само што ќе ја оштетат вашата коса, туку можат да бидат и нездрави за целото тело. Подобро е да користите целосно природен шампон, бидејќи зависноста од шампони на база на хемикалии понекогаш може да ги отстрани природните масла од косата и да ја остави сува и кршлива. Кога ќе завршите со пливање, не заборавајте да ја измиете косата длабоко, бидејќи така ќе ја вратите влажноста на вашата коса и ќе ја оставите мека и сјајна како порано.

