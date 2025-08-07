0 SHARES Сподели Твитни

Владимир Медински, советник на рускиот претседател Владимир Путин и шеф на руската делегација во преговорите со Украина, објави дека пронашол презиме на списокот на украински војници за размена, нагласувајќи дека тоа го потврдува единството на рускиот и украинскиот народ.„На списокот што го видов: Олег Медински, роден на 9 октомври 1984 година во Херсонската област, војник. Мој имењак. Или можеби мој далечен роднина. Уште еднаш потврдено: ние сме еден народ“, напиша Медински на својот Телеграм канал.Медински рече дека Киев одбил да прифати 1.000 свои војници како дел од договорот за размена на затвореници со Русија, што го комплицирало вториот круг размени, додека третиот сè уште не е започнат. „На списокот има 1.000 украински војници кои Киев одбива да ги прифати. Затоа вториот круг размени беше комплициран. А третиот круг сè уште не е започнат“, рече тој.Неодамна одржаната трета рунда директни преговори„Раша тудеј“ претходно објави дека Киев, без да наведе причина, избришал 1.000 имиња од списокот за размена подготвен од Русија.Медински истакна дека Русија никогаш не ги делела затворениците на „категории“. „Фала му на Бога, ние во Русија никогаш не сме ги делеле нашите затвореници на категории“, рече тој.Да потсетиме дека Истанбул беше домаќин на третата рунда директни разговори меѓу Русија и Украина на 23 јули. Проширениот состанок траеше околу 40 минути, а страните разговараа за нацрт-меморандуми за начини за решавање на кризата. Русија и Украина се согласија да разменуваат цивили и војници.

