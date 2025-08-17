Советникот на Трамп откри дека Путин се согласил! „Сè уште не сме го виделе ова од Русите. Имаме договор“

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин се согласи да ѝ обезбеди на Украина „силни безбедносни гаранции“ од Соединетите Американски Држави како дел од евентуален мировен договор, изјави денес за Си-Ен-Ен високиот претставник Стив Виткоф.„ Се согласивме за робусни безбедносни гаранции што би ги опишал како револуционерни “, му рече Виткоф на Џејк Тапер во емисијата „Состојбата на Унијата“ , наведувајќи дека гаранцијата ќе биде од типот „Член 5“, што значи заштита од понатамошни руски инвазии, пишува CNN .Тој додаде дека Путин се согласил на „ правно зацврстување “ од страна на Русија дека нема да влезе на територијата на Украина или други европски земји, како дел од евентуален мировен договор.Потсетете се дека за време на речиси тричасовниот самит со претседателот Доналд Трамп во петокот, Путин ги презентираше своите барања за „територијална размена“ со Украина, вклучително и инсистирање Украина да го предаде регионот Донбас , според европски претставници запознаени со извештајот на Трамп за состанокот.Путин рече дека за возврат ќе биде подготвен да ги замрзне постојните фронтови во остатокот од Украина, во регионите Херсон и Запорожје, и да се обврзе да не ја напаѓа Украина или другите европски земји.Сепак, тој не се откажа од барањата за отстранување на она што Русија го нарекува „корени на војната“ во Украина, што вклучува намалување на големината на украинската војска, напуштање на аспирациите за членство во НАТО и постигнување неутрален статус.

