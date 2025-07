Советот на Европа со осуда за нападот врз Данела Арсовска

Претседател на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа Марк Кулс го осуди вчерашниот напад врз градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска при извршување на нејзината службена должност

Претседател на Конгресот Марк Кулс: „Остро го осудувам денешниот насилен напад врз градоначалничката на Град Скопје и шеф на делегацијата на Северна Македонија на #CoECongress, Данела Арсовска. Насилството, особено врз избраните политичари, е неприфатливо.“ „Ќе продолжиме да се бориме против насилството врз жените во политиката.“

Congress President @CoolsMarc: “I strongly condemn today’s violent attack against Mayor of Skopje & head of the North Macedonia delegation to the #CoECongress Danela Arsovska. Violence, especially against elected politicians is unacceptable. ” pic.twitter.com/CYuoIbtRVy

