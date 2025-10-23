Совршена мимоза салата со макарони: Царско предјадење кое ќе ви го одземе здивот

0 SHARES Сподели Твитни

Ѕвездата на салатите, но со мали измени за уште подобар вкус. Мимоза со макарони, ќе ги воодушевите сите ваши гости.

Состојки:

300 г макарони3 компири200 г шунка200 г сирење3 јајца200 г мајонез200 г павлака

Подготовка:

Поделете ги сите состојки на три еднакви дела. Ставете го првиот слој макарони на дното од садот, кој претходно сте го посолиле. Врз нив намачкајте рендан варен компир, зачинет по вкус, и додадете малку шунка.

Потоа наредете ги прстените од варени јајца, намачкајте мајонез, додадете павлака и наросете со рендано сирење.

Повторете го процесот уште два пати, а на крај завршете со слој сирење и наросете со рендани јајца за декорација.

Пред сервирање, оставете го јадењето во фрижидер добро да се олади.

