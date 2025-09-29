Совршен есенски десерт: Направете мафини со јаболка и цимет

0 SHARES Сподели Твитни

Ако барате едноставен рецепт за десерт кој ќе направи целата куќа да мириса превкусно и ќе го развесели вашето семејство, мафините со јаболка и цимет се одличен избор.Подготовката е брза и лесна, а резултатот се сочни и ароматични колачиња кои совршено одат со шолја топол чај или кафе.Состојки:

2 средни јаболка (излупени и рендани)

2 јајца

120 г шеќер

1 кесичка ванилин шеќер

180 мл јогурт

100 мл масло

250 г обично брашно

1 кесичка прашок за пециво

1 лажичка цимет

Малку сол

Шеќер во прав за посипување

Подготовка:Во голем сад, изматете ги јајцата со шеќерот и ванилиниот шеќер. Додадете го јогуртот и маслото и добро измешајте додека не добиете мазна смеса. Потоа додадете го брашното, прашокот за пециво, циметот и прстофат сол. Нежно мешајте додека сè не се соедини.Нежно исцедете ги ренданите јаболка за да го отстраните вишокот сок, потоа додадете ги во смесата и нежно измешајте. Ставете хартиени чашки во калап за мафини и наполнете ги 3/4.Печете ги мафините во претходно загреана рерна на 180°C околу 20-25 минути, или додека не добијат златно-кафеава боја и не излезат суви со чепкалка за заби.Откако ќе се изладат, по желба посипете ги со шеќер во прав. Одлични се со кафе или чај. Уживајте!

