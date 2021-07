Совршен летен десерт: Тарт со малини

0 SHARES Share Tweet

Подготвувањето десерти во жешките летни денови не е толку забавна работа, но само помислете на радоста на семејството кога ќе извадите сочна овошна торта пред нив, што ќе ги разгали сите сетила. Ви донесуваме совршен предлог за тарт со свежи малини …

Состојки за подготовка на тесто:

500 грама брашно

200 грама маргарин

8 лажици шеќер

половина прашок за пециво

14 лажици ладна вода

малку сол

50 грама маргарин

3 лажици шеќер

100 грама брашно

Состојки за подготовка на филот:

400 грама малини

100 милилитри вода

4 лажици шеќер

3 лажици густин

750 милилитри млеко од соја

2 пудинзи од ванила

8 лажици шеќер

Подготовка на тартот:

Измесете го тестото со маргарин и суви состојки. Тестото ќе биде во трошки додека не додадете ладна вода, што ќе го комбинира сето тоа убаво. Тестото развлечете го со сукалка со пречник од 10 см поголем од дијаметарот на плехот или калапот во кој ќе се пече, за да можете да формирате рабови од тестото, за да добиете една чинија основа. Кога ќе го пренесете тестото во плехот за печење и со прстите ги формирате рабовите, оставете го во фрижидер половина час.

За црвениот фил, измешајте малини, одвојте малку малина за украсување, шеќер и вода и варете околу десет минути, а потоа додадете го густинот измешан во малку вода и варете уште 2-3 минути. Притиснете ги малините со вилушка за да се распаднат.

За белиот фил, варете според упатствата од вреќата за пудинг и оставете да се излади. За второто тесто замесете од наведените состојки, сето тоа ќе биде во трошки, така треба да изгледа.

Пробијте ја кората со вилушка на неколку места и печете на 200 ° C додека не порумени, а потоа намалете ја на 180 ° C. Печете ја вкупно кората околу 40 минути. Извадете ја од рерна и премачкајте ја половина од фил од малина над кората. Прелијте со белиот фил, израмнете го и премачкајте го со остатокот од фил малина. Посипете ги трошките што ги добивте од второто тесто преку филот од малина. Вратете го да се пече на 180 ° C додека трошките не станат златно жолти. Кога е ладно, украсете со малини.