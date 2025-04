Содржината на ѕвездите на македонски

0 SHARES Сподели Твитни

На Правниот факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ, денеска, универзитетската професорка Весна Мојсова-Чепишевска промовираше електронска верзија на делото „Инструменти на меѓународното космичко право“, кое е преведено од Александар Ташковски. Анте Поповски, во 1964 година, во својата поезија зборуваше за земја „од грч и чекање“, која ги учи ѕвездите да шептат на македонски, и ова издание, по цели 60 години, го потврдува точно тоа. Изданието е објавено со поддршка на Меѓународното космичко движење (МКД) од Битола, а страста на поетот се олицетвори во успехот на Македонските студенти за истражување и развој од космосот (МК-СИРК) со седиште во Скопје, истакна Мојсова-Чепишевска.

Таа објасни дека, според податоците кои Александар Ташковски ги доби преку истражување во библиотеката на ООН и Index translationum на УНЕСКО, македонскиот превод е прв од кој било од официјалните јазици. Очекуваме само официјално потврдување од ООН. Блаже Конески, во 1948 година, зборуваше за значењето на преводот во обликувањето на македонскиот јазик, а ова издание повторно ја потврдува оваа негова теза. Според Мојсова-Чепишевска, работата на Ташковски го нагласува значењето на македонската јасност и пристапност во сложената правна и научна терминологија што ја содржи ова дело.

Изданието „Инструменти на меѓународното космичко право“ е седмиот превод на македонски јазик и има симболичен однос со бројот седум, кој е виден како збир од три и четири, со длабочиња во митологијата и религиозните системи. Овој превод, од страна на Ташковски, успева да го прикаже македонскиот јазик како дел од глобалната дискусија за меѓународно право на ниво на официјалните јазици на ООН. На самиот крај, Мојсова-Чепишевска напомена дека оваа промоција се одвива во година на важни јубилеи за македонскиот јазик – 100 години од првиот буквар и 80 години од македонската азбука. „Нека ѕвездите зборуваат на македонски“, поентираше професорката.

