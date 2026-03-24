Сок од целер: Зошто да го пиете наутро + придобивки за притисок, детоксикација и хидратација

0 SHARES Сподели Твитни

Многумина го пијат како утринска рутина, а сè повеќе луѓе се заљубуваат во неговите придобивки. А Новак Ѓоковиќ зборуваше за сокот од целер во контекст на неговата утринска рутина и диета – тој не го претстави како „чудотворен лек“, туку како дел од дисциплината и начинот на живот:

– Кога ќе станам од кревет, почнувам со топла вода и лимон за да му помогнам на телото да се детоксицира. А потоа пиев сок од целер на празен стомак.

Дали сте слушнале за смутија од целер и сè што тие можат да направат за вашето здравје?

Еве што треба да знаете за овој моќен пијалок:

Од кој дел од целерот се прави сок?

Сокот се прави од стеблата на целер, а не од коренот.

Како се прави сок?

Најдобро е стеблата да ги протнете низ соковник. Ако користите блендер, исечкајте ги стеблата, ставете ги во процесорот, обработете ги и процедете низ газа. Сервирајте сега.

Кога е најдобро време да пиете сок од целер?

Сокот е најефикасен ако се пие наутро, на празен стомак, веднаш по чаша вода со лимон . После тоа, не јадете и не пијте во следните 15-30 минути.

Сокот е направен од стебла целер, а не од коренот

Зошто е добар сокот од целер?

Природниот натриум од сокот ги врзува лошите соли и токсините во телото и ги исфрла, го стабилизира крвниот притисок и одржува оптимална хидратација .

Колку треба да пиете?

За најдобри резултати, пијте 1/2 литар дневно. Ако тоа е премногу за вас, започнете со 1/2 чаша и постепено зголемувајте ја количината.

Дали целерот мора да биде органски?

Идеално, треба да користите органска храна, но ако тоа не е можно, добро измијте ги стеблата пред подготовка.

Кои се резултатите?

Сокот од целер има најбрз ефект врз кожата – исчезнуваат акните , егземата, псоријазата. Исто така, брзо ќе се ослободите од надуеноста . Поголеми ефекти може да се видат веќе во првата недела, а кај некои луѓе веќе по првата пијачка.

Како сокот влијае на телото?

Сокот од целер е фантастичен за здравјето на цревата, го подобрува варењето на храната и е одличен за луѓе со проблеми со концентрација, стрес, па дури и мигрена .

Дали бремените жени можат да пијат сок од целер?

Да, сосема е безбедно за бремени жени и доилки, обезбедувајќи минерали и витамини кои се корисни и за двете.

Може ли сокот од целер да предизвика течна столица?

Да, тоа е нормална реакција на детоксикација, особено кај луѓе кои имаат повисоки нивоа на токсини во нивните тела.

The post Сок од целер: Зошто да го пиете наутро + придобивки за притисок, детоксикација и хидратација appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: