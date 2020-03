Солзите на хероите: Емотивно збогување на медицински лица кои заминуваат од Вухан по стивнувањето на коронавирусот

Во Кина стивна епидемијата со коронавирусот. Сите 16 привремени болници во Вухан се затворија и медицинскиот персонал кој макотрпно работеше, сега го напушти градот кој беше епицентар на КОВИД-19.

Емотивното збогување на медицинските лица беше овековечено со видеа.

На нивните авионски карти е испишано:

Број на лет: Победа

Дестинација: Сладок дом

Порта: Триумфална порта.

3,787 medical staff from 49 medical assistance teams across China said goodbye to each other when they left Wuhan Tuesday as the epidemic outbreak in the hard-hit city had been subdued pic.twitter.com/ag4AcLrOlv

— China Xinhua News (@XHNews) March 18, 2020