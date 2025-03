0 SHARES Сподели Твитни

Жителите на Солун организираат собир за тишина како израз на сочувство за трагедијата во Кочани каде што загинаа 59 лица. Како еден од градовите кои изразија солидарност и пружија медицинска помош на дел од настраданите од трагичниот пожар, организаторите на настанот велат: „Ве покануваме да го изразиме нашето најискрено сочувство за изгубените животи, за повредените и нивните семејства“. Повикуваат на заедничко собрание во знак на тишина и поддршка, што ќе се одржи утре, во 12 часот напладне, на плоштадот Аристотел.

The post Солун во молк за Кочани appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: